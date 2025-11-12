پخش زنده
آزمون جامع هماهنگ دورههای کوتاهمدت گردشگری با هدف ارزیابی سطح دانش و مهارتهای حرفهای فراگیران گردشگری، روز جمعه ۳۰ آبان بهصورت سراسری در ۳۱ مرکز استان و مناطق آزاد کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولی تیموری، مدیرکل مطالعات، آموزش و برنامهریزی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از برگزاری آزمون جامع هماهنگ دورههای کوتاهمدت گردشگری در روز جمعه، ۳۰ آبانماه ۱۴۰۴، بر اساس تقویم زمانبندی مصوب، بهصورت همزمان در سطح ۳۱ مرکز استان و همچنین در مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار خبر داد.
در این آزمون، داوطلبان در هفت رشته شامل مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان فرهنگی، راهنمایان طبیعتگردی، راهنمایان زمینگردشگری، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، کارشناس ارزیابی طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری شرکت خواهند کرد.
تیموری افزود: در مجموع ۵۵۶۰ نفر داوطلب در این دوره حضور دارند که بهترتیب استان تهران با ۱۱۴۳ نفر، خراسان رضوی با ۵۸۲ نفر، فارس با ۴۰۰ نفر و اصفهان با ۳۴۶ نفر بیشترین آمار شرکتکننده را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرکل مطالعات، آموزش و برنامهریزی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خاطرنشان کرد که این آزمون با هدف ارزیابی سطح دانش و مهارتهای حرفهای فراگیران برگزار میشود و نتایج آن مبنای صدور گواهینامههای صلاحیت حرفهای در حوزه گردشگری خواهد بود.