مدیر مدرسه ای که دانش آموزان جهرمی را به صورت غیر اصولی جابجا کرده بود، برکنار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی مدیریت اموزش و پرورش جهرم در اطلاعیه اعلام کرد: تیم کارشناسی اعزامی از اداره کل آموزش و پرورش فارس پس از بررسیهای خود ، تخلف مدیر مدرسه غیردولتی جهرم مبنی بر تخطی از قوانین اردویی دانش آموزان و جابجایی آنها با یکدستگاه کامیون کانتینر دار را محرز دانست.
موضوع تخلف این مدیر مدرسه غیردولتی ابتدا در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی جهرم بررسی و برای صدور رأی نهایی به شورای نظارت بر مدارس غیردولتی استان فارس ارجاع شد.
این شورا هم بر اساس مستندات پرونده، تخلفات احرازشده شامل استفاده از وسیله نقلیه غیرمجاز و غیرقانونی در فرآیند اردویی، ثبت اطلاعات نادرست در سامانه اردویی و عدم حضور مدیر به عنوان مدیر و سرپرست اردو در زمان و مکان اردو به استناد به بند «پ» ماده ۳۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، رأی به برکناری مدیر مدرسه از سمت خود را صادر کرد.
روزهای گذشته انتشار کلیپی در فضای مجازی از انتقال جمعی از دانش آموزان یک مدرسه در شهر جهرم به محل یک مراسم با استفاده از کامیون کانتینر دار موجی از نگران و انتقادات را در پی داشت.