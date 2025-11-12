پژوهشگر بوشهری ژن جدید از باکتری استرپتوکوکوس را ثبت جهانی کرد
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر گفت: برای نخستین بار در کشور موفق شدیم ژن جدیدی از باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه را که از مزارع پرورش آبزیان استان بوشهر استخراج شده، در پایگاه داده NCBI ثبت کنیم.
، دکتر حسین خاج افزود: این ژن کدکننده RNA ریبوزومی (rRNA) است که از اجزای اصلی سلولی محسوب میشود و در ساختار ریبوزومها نقش دارد.
وی بیان کرد: RNA ریبوزومی رایجترین نوع RNA در سلولهاست و همراه با DNA و پروتئین، سه ماکرومولکول اصلی و ضروری برای همه گونههای زیستی شناختهشده هستند.
خاج ادامه داد: در طرح تحقیقاتی با توالی ژنی مواجه شدیم که در پایگاههای داده ژنومی معتبر وجود نداشت و پس از بررسیهای دقیق و اطمینان از جدید بودن آن، توالی ژن به پایگاه داده بانک جهانی ژن ارسال شد و پس از داوری علمی، به نام محققان ایرانی ثبت شد.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر نیز گفت: یکی از محققان و پژوهشگران این مرکز با همکاری شماری از اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی یک ژن جدید از باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه کشف و در بانک جهانی ژن ثبت کردند.
دکتر محمود دشتی زاده افزود: ثبت توالی ژنهای میکروارگانیسمها و موجودات زنده یکی از راههای مهم بهرهبرداری علمی از اطلاعات و ذخایر ژنتیکی در سراسر جهان است که امکان دسترسی پژوهشگران به این منابع را فراهم میکند.
وی ادامه داد: پس از بررسیهای دقیق و اطمینان از جدید بودن ژن کشف شده، توالی آن به پایگاه داده NCBI (بانک جهانی ژن) ارسال شد و پس از داوری علمی، به نام محققان ایرانی به ثبت رسید.
باکتری استرپتوکوک آگالاکتیه (Streptococcus agalactiae) یا استرپتوکوکهای گروه B، گونهای بتا همولیتیک از استرپتوکوک و یکی از مهمترین عوامل بیماریزا در ماهی، انسان و گاو است.