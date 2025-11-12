نمایشگاه کار و هوش مصنوعی در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، روابط عمومی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اعلام کرد: این نمایشگاه به‌منظور معرفی آخرین دستاوردها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های شغلی در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین تا ۲۳ آبان‌ماه دایر است.

این نمایشگاه با حضور بیش از ۴۰ شرکت دانش‌بنیان، سازمان و دستگاه مرتبط، بستری مناسب برای ارتباط مستقیم میان جوانان متخصص، نخبگان و جویندگان کار با صنایع و شرکت‌های نوآور فراهم می‌کند.

در این رویداد، دستاوردها، محصولات، خدمات و راهکار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به نمایش گذاشته خواهد شد و شرکت‌ها علاوه بر معرفی پروژه‌ها و محصولات خود، فرصت‌های جذب و همکاری را نیز ارائه می‌دهند.

همچنین در حاشیه نمایشگاه، نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی با حضور اساتید، کارشناسان و فعالان برجسته این حوزه برگزار خواهد شد.

نمایشگاه کار و هوش مصنوعی قزوین همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای علاقه‌مندان، متخصصان و فعالان حوزه فناوری است.