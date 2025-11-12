مرحله پایانی لیگ سنگ‌نوردی بانوان کشورمان با معرفی برترین ها در دو ماده‌ی بلدرینگ و سرطناب (لید) در همدان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله پایانی رقابت‌های لیگ سنگ‌نوردی بانوان ایران با برگزاری مسابقات در دو ماده‌ی بلدرینگ و سرطناب (لید) در همدان به پایان رسید و نفرات و تیم‌های برتر مشخص شدند.

در ماده بلدرینگ انفرادی:

مقام اول: سارا زراعت‌زاده از باشگاه اماوند کرمان

مقام دوم: سارینا غفاری از باشگاه پیام تهران

مقام سوم: مهدیسا حمیدنژاد از باشگاه رز مازندران

در ماده سرطناب انفرادی:

مقام اول: سارینا غفاری از باشگاه پیام تهران

مقام دوم: سارا زراعت‌زاده از باشگاه اماوند کرمان

مقام سوم: مهدیسا حمیدنژاد از باشگاه رز مازندران

همچنین در رده تیمی بانوان و در مجموع مراحل رفت و برگشت در مواد بلدرینگ و سرطناب، نتایج به شرح زیر اعلام شد:

مقام اول: باشگاه پیام تهران

مقام دوم: باشگاه داوودی تهران

مقام سوم: باشگاه اماوند کرمان

این رقابت‌ها با حضور برترین سنگ‌نوردان کشور و به‌منظور ارزیابی سطح آمادگی ورزشکاران در پایان فصل مسابقات برگزار شد.