مرحله پایانی لیگ سنگنوردی بانوان کشورمان با معرفی برترین ها در دو مادهی بلدرینگ و سرطناب (لید) در همدان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله پایانی رقابتهای لیگ سنگنوردی بانوان ایران با برگزاری مسابقات در دو مادهی بلدرینگ و سرطناب (لید) در همدان به پایان رسید و نفرات و تیمهای برتر مشخص شدند.
در ماده بلدرینگ انفرادی:
مقام اول: سارا زراعتزاده از باشگاه اماوند کرمان
مقام دوم: سارینا غفاری از باشگاه پیام تهران
مقام سوم: مهدیسا حمیدنژاد از باشگاه رز مازندران
در ماده سرطناب انفرادی:
مقام اول: سارینا غفاری از باشگاه پیام تهران
مقام دوم: سارا زراعتزاده از باشگاه اماوند کرمان
مقام سوم: مهدیسا حمیدنژاد از باشگاه رز مازندران
همچنین در رده تیمی بانوان و در مجموع مراحل رفت و برگشت در مواد بلدرینگ و سرطناب، نتایج به شرح زیر اعلام شد:
مقام اول: باشگاه پیام تهران
مقام دوم: باشگاه داوودی تهران
مقام سوم: باشگاه اماوند کرمان
این رقابتها با حضور برترین سنگنوردان کشور و بهمنظور ارزیابی سطح آمادگی ورزشکاران در پایان فصل مسابقات برگزار شد.