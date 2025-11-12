رقابت‌های روز اول از هفته نخست مسابقات کورس پاییزه ۱۴۰۴ گنبدکاووس، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عبدالکریم سودی رئیس هیئت سوارکاری گنبدکاووس گفت: هفته نخست مسابقات کورس پائیزه سوارکاری گنبدکاووس با یاد صابر کاظمی آغاز شد و در روز نخست ۷۷ چابکسوار در ۷ دور ۱۰۰۰ و ۱۶۰۰ متری با هم به رقابت پرداختند.

در پایان یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون تومان جایزه به مالکان، مربیان و چابکسوار برتر اهدا شد.

امروز مومن بهادر در دور‌های سوم و ششم، دور اول یوسف دهش، دور دوم آرمین آق آتابای، دور چهارم عرفان افق عطا، دور پنجم بنیامین جرجانی و در دور نهایی نیز محمدامین صالح پور زودتر از دیگر چابکسواران از خط پایان گذشتند.