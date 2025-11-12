با شناسایی کلاهبردار فضای مجازی در سبزوار، یک میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال وجه کلاهبرداری شده به حساب شاکی پرونده واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی سبزوار گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریالی در فضای مجازی پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ اکبر محمدزاده افزود: در بررسی‌ های اولیه مشخص شد شاکی پرونده با فرد ناشناسی که در شبکه اجتماعی با ترفند فروش کالا زیر قیمت بازار اقدام کلاهبرداری می‌ کرده، آشنا شده است.

وی ادامه داد: پس از جلب اعتماد، مالباخته مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال به حساب اعلامی واریز کرد که بعد از آن شخص فروشنده پاسخگو نبوده است.



محمدزاده گفت: با تحقیقات فنی کارشناسان پلیس، متهم شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی مبلغ مورد نظر به حساب شاکی عودت شد .

وی افزود: شهروندان اقدامات پیشگیرانه و افزایش آگاهی سایبری را مد نظر خود قرار دهند تا مورد کلاهبرداری مجرمان سایبری قرار نگیرند.