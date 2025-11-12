ماموران پلیس امنیت اقتصادی قائم‌شهر با کشف ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال از سه واحد مسکونی، سه متهم را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ سامع خورشاد، رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق از منازل مسکونی در قائم‌شهر خبر داد.

وی گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی از فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های استخراج رمزارز در سه واحد مسکونی مطلع و با هماهنگی قضایی و همراهی ماموران اداره برق به محل مورد نظر اعزام شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان افزود: در بررسی‌ها مشخص شد متهمان منازل مسکونی خود را به محل فعالیت دستگاه‌های ماینر اختصاص داده و به صورت غیرمجاز از برق شهری استفاده می‌کرده‌اند.

سرهنگ خورشاد با اشاره به جزئیات کشف گفت: در این عملیات ۱۰ دستگاه ماینر و متعلقات که فاقد مدارک گمرکی و به صورت قاچاق تهیه شده بودند، کشف و سه متهم به همراه پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.