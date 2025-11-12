به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، با آغاز فصل برداشت محصولات گلخانه‌ای شهرستان خاش، صادرات این تولیدات به ۹ کشور دنیا از جمله روسیه، بلاروس، ترکیه، گرجستان، عمان، پاکستان، قطر، امارات و عراق آغاز شده و تاکنون ۵۰ تن بادمجان به مقصد روسیه ارسال شده و پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات محصولات گلخانه‌ای این شهرستان از مرز یک‌هزار تن فراتر رود.

مدیر جهاد کشاورزی خاش گفت: حدود ۱۰۰ هکتار واحد گلخانه‌ای در این شهرستان فعال است که سالانه در دو نوبت برداشت، بیش از ۱۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای از جمله بادمجان، گوجه‌فرنگی و فلفل تولید می‌شود.

مجتبی خاشی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی، صادرات محصولات گلخانه‌ای خاش به ۹ کشور شامل روسیه، بلاروس، گرجستان، ترکیه، عمان، پاکستان، قطر، امارات و عراق آغاز شده و تاکنون ۵۰ تن بادمجان در قالب نخستین محموله به کشور روسیه صادر شده و پیش‌بینی می‌شود مجموع صادرات امسال از مرز یک‌هزار تن عبور کند.

او بیان کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در خاش علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره‌وری اراضی، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم صد‌ها نفر از جوانان منطقه را فراهم کرده است.

شهرستان خاش با برخورداری از شرایط اقلیمی متنوع، زمین‌های حاصل‌خیز و منابع آبی مناسب در مناطق شمالی، یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات گلخانه‌ای در جنوب شرق کشور به‌شمار می‌رود.

این شهرستان در ۱۸۵ کیلومتری جنوب زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.