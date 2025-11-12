وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر جایگاه بی‌بدیل صنایع‌دستی در هویت ملی و اقتصاد فرهنگی ایران، از تدوین برنامه‌های جامع حمایتی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق برای توانمندسازی هنرمندان این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری در دیدار با مدیران و کارکنان معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث از تدوین برنامه‌های جامع برای حمایت هدفمند از هنرمندان و توسعه بازار داخلی و بین‌المللی این صنعت خبر داد.

صالحی‌امیری در این نشست با تاکید بر اینکه صنایع‌دستی یکی از ستون‌های فرهنگی کشور است، گفت: صنایع‌دستی نه‌تنها جلوه‌ای از هویت و تاریخ ملت ایران است، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد فرهنگی، نقشی مؤثر در اشتغال‌زایی و پویایی جوامع محلی دارد. هر اثر هنری در این حوزه، سفیری فرهنگی برای معرفی تمدن ایرانی در جهان است.

وی با اشاره به اهتمام وزارتخانه برای پشتیبانی مؤثر از فعالان صنایع‌دستی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌بخشی، تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود تا هنرمندان این حوزه بتوانند در فضایی امن، پایدار و خلاقانه فعالیت کنند. ارائه تسهیلات کم‌بهره، حمایت از کارگاه‌های تولیدی و گسترش بازار فروش از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی جامع هنرمندان و کارگاه‌های صنایع‌دستی را یکی از اولویت‌های اصلی معاونت دانست و تاکید کرد: داشتن بانک اطلاعاتی دقیق و به‌روز، لازمه هرگونه سیاست‌گذاری علمی و اجرایی است. این بانک اطلاعاتی می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را شفاف‌تر، منسجم‌تر و کارآمدتر کند و بستری برای اجرای طرح‌های حمایتی عادلانه فراهم آورد.

صالحی‌امیری ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه معاونت صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: فعالان این عرصه در خط مقدم حفظ فرهنگ، هنر و هویت ایرانی قرار دارند. وظیفه ما این است که با فراهم کردن زیرساخت‌های حمایتی و ایجاد پیوند میان هنر، اقتصاد و فناوری، زمینه شکوفایی بیشتر این ظرفیت ملی را فراهم کنیم.

وی اظهار داشت: صنایع‌دستی تنها یک هنر نیست، بلکه زبان گویای تاریخ و روح خلاق ملت ایران است. ما با همکاری همه بخش‌ها، تلاش می‌کنیم این گنجینه بی‌بدیل فرهنگی را به یکی از پایه‌های مهم اقتصاد فرهنگی و دیپلماسی هنری کشور تبدیل کنیم.