به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش شهرستان مهاباد گفت: دانش آموزان مهابادی در بازدید از یادمان شهید محمود کاوه درس ایثار و ازخود گذشتگی شهدا را مرور کردند.

علی محمدیان افزود: دانش‌آموزان با حضور درکاروان راهیان نور با فرهنگ ایثار و شهادت و رشادت‌های رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی در مناطق عملیاتی آشنا می‌شوند.

حضرتی، راوی یادمان شهید محمود کاوه هم گفت: شهید محمود کاوه یکی از نوابغ جنگی دوران خودش بود و طرح‌های عملیاتی این شهید در دنیا تدریس می‌شود.

وی افزود: شهید محمود کاوه در سن ۲۲ سالگی فرمانده لشکر بوده و چندین عملیات فوق حرفه‌ای انجام داد.

کاروان راهیان نور، برنامه‌ای برای پیوند نسل امروز با ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال مفاهیم ایثار، فداکاری و وطن‌دوستی است.