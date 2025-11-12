فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه گفت: دشمنان پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه به این نتیجه رسیدند ایران از هر لحاظ دست برتر دارد و یکی از قدرت‌های موشکی دنیاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سردار گشتاسبی در نشست تخصصی ائمه جمعه شاخص اهل سنت آذربایجان غربی در ارومیه، با اشاره به اینکه دشمنان در همه زمان‌ها و برهه‌ها علیه ایران اسلامی دسیسه چینی و توطئه می‌کنند، اظهار داشت: برنامه اصلی دشمنان حذف دنیای اسلام از صحنه‌های مختلف است چرا که رشد اسلام به سرعت در جهان غرب اتفاق افتاده و مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته است.

سردار گشتاسپی با بیان اینکه دشمنان در دفاع مقدس ۱۲ روزه در صدد از بین بردن انقلاب اسلامی برآمده بودند، افزود: تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و ایستادگی مقتدرانه ملت ایران موجب شد تا دشمنان به این نتیجه برسند که اگر دو روز دیگر جنگ را ادامه دهند، رژیم صهیونیستی به طور کامل منهدم می‌شود.

وی تأکید کرد: دشمنان پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه به این نتیجه رسیدند ایران از هر لحاظ دست برتر دارد و یکی از قدرت‌های موشکی دنیاست.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) با اشاره به اینکه دشمنان همواره در صدد ایجاد اختلاف و از هم گسستگی مردم از جمهوری اسلامی بوده‌اند، تصریح کرد: علما وظیفه آگاهی بخشی در جامعه را برعهده دارند و باید درصدد ایجاد همبستگی بیش از پیش و پرهیز از اختلافات گام بردارند.