فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه گفت: دشمنان پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه به این نتیجه رسیدند ایران از هر لحاظ دست برتر دارد و یکی از قدرتهای موشکی دنیاست.
سردار گشتاسپی با بیان اینکه دشمنان در دفاع مقدس ۱۲ روزه در صدد از بین بردن انقلاب اسلامی برآمده بودند، افزود: تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و ایستادگی مقتدرانه ملت ایران موجب شد تا دشمنان به این نتیجه برسند که اگر دو روز دیگر جنگ را ادامه دهند، رژیم صهیونیستی به طور کامل منهدم میشود.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) با اشاره به اینکه دشمنان همواره در صدد ایجاد اختلاف و از هم گسستگی مردم از جمهوری اسلامی بودهاند، تصریح کرد: علما وظیفه آگاهی بخشی در جامعه را برعهده دارند و باید درصدد ایجاد همبستگی بیش از پیش و پرهیز از اختلافات گام بردارند.