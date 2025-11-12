در راستای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه هوانوردی، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران در جریان سفر به تاجیکستان از مرکز کنترل و ناوبری هوایی این کشور بازدید کرد و زمینه‌های همکاری فنی، آموزشی و ایمنی هوایی میان دو طرف بررسی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حسین پورفرزانه، در سفر به تاجیکستان از مرکز کنترل ترافیک و ناوبری هوایی این کشور بازدید کرد. در این بازدید، هیأت ایرانی ضمن آشنایی با توان فنی و زیرساخت‌های ناوبری تاجیکستان، بر آمادگی ایران برای انتقال تجربه در حوزه ایمنی پرواز، آموزش کنترل ترافیک و تعمیر و نگهداری تجهیزات ناوبری تأکید کرد.

در نشست مشترک دو طرف، پیشنهاد ایجاد مسیر پروازی جدید میان فضای ایران و افغانستان برای بهبود ترافیک هوایی تاجیکستان مطرح و مورد استقبال قرار گرفت. همچنین توافق شد تیمی تخصصی از کارشناسان ایرانی برای همکاری‌های فنی و آموزشی به تاجیکستان اعزام شود.

این دیدار گامی در جهت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و ارتقای ایمنی پرواز میان دو کشور عنوان شده است.