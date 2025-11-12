خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «ایرج زینی‌وند» مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام، در حاشیه نشست بررسی اجرای سامانه نماد (نظام مراقبت و ارزیابی از مدارس) اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است با برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی، شناسایی به‌موقع موارد و انجام مداخلات مؤثر، بخش عمده‌ای از آسیب‌ها مدیریت و از بروز مشکلات پیشگیری شود، این اقدام می‌تواند بار سنگین خانواده‌ها و مراکز آموزشی را کاهش دهد.

وی افزود: دبیرخانه راهبردی در سطح شهرستان برنامه‌ای جامع برای تبیین وضعیت آسیب‌های روانی و اجتماعی تدوین کرده است، این برنامه متناسب با ویژگی‌های بومی هر منطقه طراحی شده و شامل راهکارها، تحلیل‌ها و برنامه‌های عملیاتی مشخص است که در اختیار نهاد‌های مربوطه قرار گرفته است.

اجرای سامانه نماد با هدف ارتقای نظارت، مراقبت و حمایت از دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس استان آغاز شده و مسئولان آموزش و پرورش تأکید دارند که این برنامه به‌صورت مستمر پایش و ارزیابی خواهد شد.