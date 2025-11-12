پخش زنده
میزان رضایت مردم از خدمات و عملکرد وزارت بهداشت، یزد را در جایگاه چهارم کشور قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: بر اساس ثبت نمره توسط مردم از خدمات حوزه سلامت، استان یزد در حوزه خدمات و عملکرد بیمارستانهای دولتی و خصوصی در رتبه پنجم کشور و در کل شاخصها در رتبه چهارم قرار گرفت.
علی زارع هروکی ادامه داد: همانطور که نتایج در سطح کل کشور نشان میدهد میانگین رضایت از این خدمات ۷۲ درصد برآورد شده است.
وی افزود: قرار گرفتن استان یزد در رتبه چهارم پس از استانهای آذربایجان غربی، فارس و قم مرهون زحمات و تلاشهای شبانه روزی کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی خصوصا کادر درمان است.