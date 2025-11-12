به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان تیم ملی فوتسال ایران پس از کسب عنوان قهرمانی در مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی، امروز ساعت ۱۶:۵۰ از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور شدند.

شاگردان وحید شمسایی شب گذشته در دیداری تماشایی و پرگل، با نتیجه ۵ بر صفر تیم مغرب، قهرمان قاره آفریقا و تیم ششم رده‌بندی جهانی را در هم کوبیدند و یک بار دیگر قدرت فوتسال ایران را به رخ کشیدند.

ملی‌پوشان بامداد امروز ریاض را به مقصد دبی ترک کردند و پس از توقفی کوتاه، راهی تهران شدند و عصر امروز با استقبال تاج رئیس فدراسیون فوتبال، ممبینی دبیر کل فدراسیون و دیگر مسئولان فدراسیون، خانواده‌ها و هواداران به میهن بازگشتند.