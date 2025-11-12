به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ نصیر ابدالی فرد گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت سیم برق از یک ساختمان نیمه کاره در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ الغدیر گتوند قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام تحقیقات فنی یک نفر مالخر را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی دستگیر که در بازرسی از مخفیگاهش مقدار ۱۹۰ متر کابل سیار کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گتوند در پایان خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانون به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.