به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در این گردهمایی، بر اهمیت بررسی دقیق ابعاد شخصیتی، روانی و رفتاری زوج‌ها پیش از معرفی تأکید و استفاده از ظرفیت فضای مجازی و سامانه‌های رسمی مانند «همدم» به‌عنوان ابزار‌های مکمل معرفی شد.

هدف از این آموزش‌ها، توانمندسازی واسطه‌گران در چارچوبی قانونمند و فرهنگی است تا با ارتقای کیفیت فرایند همسان‌گزینی، زمینه تشکیل خانواده‌های پایدار و افزایش فرزندآوری فراهم شود.