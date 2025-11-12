آموزش واسطهگران ازدواج در رویداد صبا؛ گامی در مسیر تشکیل خانوادههای پایدار
در رویداد صبا ۱۵۰ نفر از کنشگران و واسطهگران ازدواج آموزشهای تخصصی دریافت کردند تا در مسیر تسهیل ازدواج جوانان نقش مؤثرتری ایفا کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این گردهمایی، بر اهمیت بررسی دقیق ابعاد شخصیتی، روانی و رفتاری زوجها پیش از معرفی تأکید و استفاده از ظرفیت فضای مجازی و سامانههای رسمی مانند «همدم» بهعنوان ابزارهای مکمل معرفی شد.
هدف از این آموزشها، توانمندسازی واسطهگران در چارچوبی قانونمند و فرهنگی است تا با ارتقای کیفیت فرایند همسانگزینی، زمینه تشکیل خانوادههای پایدار و افزایش فرزندآوری فراهم شود.