به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ از خراسان جنوبی پلی می‌زنیم به جنوب آذربایجان‌غربی و مهاباد، شهرستانی که با رشد پنج برابری کشت زعفران در شش سال گذشته، قدمی بزرگ در راه اصلاح الگوی کشت و پویایی کشاورزی برداشته است.

از قائنات خراسان جنوبی تا دشت‌های مهاباد، عطر زعفران، نماد تلاش و همت ایرانی است؛ طلای سرخی که از شرق تا غرب این سرزمین می‌درخشد.

کاک شهاب، پنج سال است در روستا‌های اطراف مهاباد زعفران می‌کارد. او در سال ۱۴۰۰ با ۵۰ میلیون تومان کار خود را آغاز و امسال بیش از ۷۰۰ میلیون تومان برای توسعه و بهبود مزارع زعفرانش سرمایه‌گذاری کرد.

کم‌آب بر بودن درکنار ظرفیت بالای درآمدزایی، اشتغال‌آفرینی و ارزآوری، زعفران را به محصولی راهبردی و آینده‌دار برای منطقه تبدیل کرده است.

پیش‌بینی می‌شود، امسال از ۷۴ هکتارسطح زیرکشت در استان، حدود ۲۵۰ کیلوگرم زعفران برداشت شود.

هدایت عبدولی، مسئول واحد باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: ارائه تسهیلات کم‌بهره، توزیع نهاده‌های مناسب و ایجاد صنایع بسته‌بندی و فرآوری از راهکار‌های مهم توسعه کشت زعفران در این منطقه است.

در صورت افزایش حمایت‌های آموزشی و مالی، زعفران می‌تواند از یک کشت تکمیلی به محصولی صادراتی در آذربایجان‌غربی تبدیل شود.