شهردار یزد: مهریز، میبد، اردکان و اشکذر چهار عضو جدید مجمع شهر‌های تاریخی ایران به شمار می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی در حاشیه دومین مجمع شهر‌های تاریخی ایران به میزبانی شهر جهانی یزد گفت: این مجمع سال گذشته با عضویت ۳۱ شهر تاریخی در اصفهان تشکیل شد و امروز نیز با رأی اعضا، ۲۱ شهر دیگر به آن پیوستند. به این ترتیب، شمار اعضای مجمع شهر‌های تاریخی ایران به ۵۳ شهر رسید.

وی از پیوستن چهار شهر جدید استان یزد به مجمع خبر داد و افزود: علاوه بر ابرکوه که پیش‌تر عضو مجمع بود، شهر‌های مهریز، میبد، اردکان و اشکذر نیز با رأی اعضا به جمع شهر‌های تاریخی ایران پیوستند.

شهردار یزد هدف از تشکیل این مجمع را هم‌افزایی میان مدیران شهری برای احیا و مرمت بافت‌های تاریخی عنوان کرد و اظهار داشت: ۳۶۸ شهر با هویت تاریخی در کشور وجود دارد و مجمع شهر‌های تاریخی تلاش می‌کند با ایجاد همگرایی میان مدیران شهری، دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی، زمینه حفظ و بازآفرینی این بافت‌های ارزشمند را فراهم کند.

وی با اشاره به ترکیب هیئت‌رئیسه مجمع گفت: پنج شهر یزد، اصفهان، کرمان، قزوین و همدان به عنوان اعضای اصلی هیئت‌رئیسه انتخاب شده‌اند تا با هماهنگی و همفکری، مسیر توسعه و احیای بافت‌های تاریخی را دنبال کنند.

محی الدینی درباره مصوبات و تأکیدات بیانیه پایانی مجمع تصریح کرد: در این نشست از وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی خواسته شد تدوین و اجرای طرح‌های ویژه شهر‌های تاریخی در دستور کار قرار گیرد، زیرا این طرح‌ها می‌توانند نقش مهمی در سامان‌دهی و احیای این بافت‌ها ایفا کنند.

وی ادامه داد: همچنین از سازمان اوقاف کشور درخواست شد وضعیت بنا‌ها و املاک رها شده در بافت‌های تاریخی مشخص و از آسیب‌های ناشی از بلاتکلیفی آنها جلوگیری شود.

شهردار یزد با اشاره به شعار امسال مجمع که «سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی در احیای بافت‌های تاریخی» تعیین شده است، گفت: تلاش داریم با جلب همکاری مردم و سرمایه‌گذاران، علاوه بر حفظ اصالت تاریخی شهرها، زمینه پویایی اقتصادی در این بافت‌ها را فراهم کنیم.