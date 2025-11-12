نماینده ولی فقیه و استاندار ایلام بر استفاده از توان نخبگان دانشگاهی و حوزوی برای برنامه‌ریزی در حوزه توسعه استان و جوانی جمعیت تأکید کردند.

جمعیت و توسعه، محور برنامه‌ریزی نخبگان ایلام

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ حجت الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در نشست شورای فرهنگ عمومی استان ایلام گفت: نخبگان دانشگاهی و حوزوی بر اساس نیاز‌های استان، در قالب کمیسیون‌های تخصصی متشکل از متخصصین برنامه‌ریزی کنند تا از ظرفیت‌های استان در حوزه جوانی جمعیت به بهترین شکل استفاده شود.

«احمد کرمی» استاندار ایلام نیز بیان کرد: تمامی دستگاه‌ها باید با تعامل و همکاری در راستای ترویج فرزندآوری و حمایت از جمعیت جوان تلاش کنند و این موضوع نیازمند عزم جدی و انسجام است.

همچنین در این نشست بر لزوم گفتگوی اجتماعی پیرامون ارزش خانواده و تقویت حس امید و آینده‌نگری در جوانان تأکید شد.

در بخش دیگری از این نشست، از پوستر جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) در ایلام رونمایی شد.

«علی هلشی» مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام عنوان کرد: این جشنواره به زبان‌های فارسی، عربی، کردی، لُری و لکی برگزار خواهد شد و شامل دو بخش ملی و بین‌المللی می‌باشد، امید است شاهد برگزاری جشنواره دلنوشته‌ها، سفرنامه‌ها و خاطره‌نویسی مرتبط با امام رضا (ع) در استان ایلام باشیم.

در صد و شصت و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مقرر شد از ظرفیت اساتید دانشگاه‌ها برای بررسی و حل مشکلات جمعیتی استان بهره‌برداری شود.