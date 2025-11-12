به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،عبدیان مدیر آب و فاضلاب استان احداث ایستگاه پمپاژ سیرجان و تصفیه خانه رفسنجان و طرح جیرفت را تامین آب کرمان،رفسنجان و سیرجان با حفر چاههای اضطراری و افتتاح ۱۵۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت و بهره برداری ۳۰ طرح در سفر وزیر خبر داد .

وی از مدیریت آب و کاهش ه‍شت و نیم درصدی هدر رفت آب خبر داد .

عبدیان به طرح فاضلاب کرمان و انعقاد قرار داد با شرکتهای خصوصی در زرند سیرجان و کرمان برای اجرا و تکمیل طرح های فاضلاب این شهرها خبر داد و گفت با بهره برداری از این طرح ها تا سه سال آینده ، میزان بهره‌مندی به ۴۶ و نیم درصد می‌رسد .

وی افزود همچنان ۸ طرح نیمه تمام در سطح استان نیازمند تامین اعتبارات تکمیلی هستند .

مدیر عامل آب منطقه ای استان نیز از کاهش چشمگیر ذخیره آبی سدها خبر داد و گفت در حال حاضر ۱۶ونیم درصد ظرفیت سدها ، درصد است .

حمید علیدادی از نیاز ۶همت برای تکمیل طرح های نیمه تمام خبر داد وی تکمیل ۷۵ حلقه چاه پدافندی طی سال گذشته را از عملکرد مجموعه در بحث تامین آب اضطراری بیان کرد

وی افزود امسال ۲ هزار کنتور موتور پمپهای کشاورزی در سطح استان نصب میشود که این طرح از جنوب استان کلید خورده و طی یکسال اخیر نیز ۲ هزار کنتور نصب شده است .

حبیبی مدیر برق منطقه‌ای استان نیز از نصب ۲۶۶ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در استان و جایگاه برتر استان در کشور خبر داد و بیش از ۴۰۰ مگاوات نیز در دست اقدام است و با این عملکرد رتبه استان همواره درجایگاههای اول یا دوم کشور بوده است

وی افزود در حال حاضر یک و دو دهم درصد از ظرفیت تولید برق استان توسط نیروگاه‌های تجدید پذیر انجام می‌شود .

وی افزود فردا ، ۶ طرح تامین برق از جمله نیروگاه جازموریان با بیش از یکهزار میلیارد در جریان این سفر به بهره برداری می‌رسند .



