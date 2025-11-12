استاندار خراسان شمالی، فردا پنج‌شنبه (۲۲ آبان ماه) در ادامه سفر‌های شهرستانی خود به شهرستان اسفراین سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛بهمن نوری در ادامه سفر‌های شهرستانی خود به شهرستان اسفراین سفر می‌کندتا از نزدیک روند اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی، اقتصادی و توسعه‌ای این شهرستان را بررسی کند.

این سفر با هدف ارزیابی پیشرفت طرح‌های در دست اجرا، گفت‌و‌گو با مردم و مسئولان محلی، و پیگیری مسائل و مشکلات اجرایی شهرستان انجام می‌شود.

برنامه‌های سفر استاندار شامل عطر‌افشانی گلزار شهدای روستای کلات، بازدید از سامانه‌های دو منظوره و تونل ذخیره آب تغذیه‌ای، ایستگاه راه‌آهن امام‌زاده نظرگاه، ساختمان موزه باستان‌شناسی و پارک ۴۲۰ هکتاری آبخیز شهرستان است.

همچنین بازدید از سالن ورزشی ۲ هزار نفره، شهرک گلخانه‌ای ۵۰ هکتاری، پروژه‌های آب و راه در روستا‌های کلاته حبیب و پرکالو، تصفیه‌خانه آب شرب و ناحیه صنعتی عباس‌آباد (سد گراتی) در دستور کار این سفر قرار دارد.

استاندار خراسان شمالی در جریان بازدیدها، ضمن دیدار با خانواده‌های شهدا و بررسی فعالیت‌های عشایر و بند خاکی میاندشت، روند اجرایی پروژه‌ها را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد.