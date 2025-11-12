پخش زنده
نیروگاه ۵۰ مگاواتی میل نادر شهرستان نیمروز ظرفیتی بینظیر در تولید برق دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، امین حسین زاده مدیرکل دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان در حاشیه بازدید از مزرعه توربینهای بادی گفت: استان سیستان و بلوچستان ظرفیتهای بینظیری در حوزهای مختلف صنعتی کشاورزی و انرژیهای پاک را دارد و پرداختن به این ایدهها و الگوهها میتواند استان را متحول کند.
امین حسین زاده در ادامه افزود:برای نیروگاه بادی میل نادر در حال حاضر حدود ۲۴۰۰ مگاوات مجوزصادر شده است که برای تولید برق از انرژی تجدیدپذیر ۵۰ مگاوات آن اجرایی شده است.
سید محسن صدر مدیرعامل شرکت برق منطقهای استان از اجرای فاز دوم نیروگاه بادی در منطقه میل نادر خبر داد و افزود: با توجه به برنامه ریزیهایی که توسط وزارت نیرو و سازمان ساتپا انجام شده با جذب سرمایهگذاران مختلف به زودی فاز دوم نیروگاه مپنا با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات اجرا خواهد شد.