در هفت ماهه امسال چهارمیلیون و ۴۳۹ هزار تن کالا از طریق مبادی رسمی آذربایجانغربی از کشور خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ ناظر گمرکات آذربایجانغربی در گفتوگو با خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد گفت: ارزش این کالاها سه میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار بوده است.
خالد جنگجو افزود: عمده کالاهای صادراتی شامل شمش فولادی و مس، کنسانتره، کاشی و سرامیک بوده که بیشتر به کشورهای عراق، آذربایجان و ترکیه صادر شده است.
سالانه ۱۸۰ هزار دستگاه کامیون ایرانی و خارجی از طریف مرز جلفا در آذربایجان شرقی و مرز سنم بلاغی در استان آذربایجانغربی وارد جمهوری خودمختار نخجوان شده و از طریق مرز سدرک کالاهای ترانزیتی را به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر میکنند.
بیشتر صادرات استان از مرزهای بازرگان، پیرانشهر، سرو و مرز پلدشت صورت میگیرد.