به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد گفت: ارزش این کالا‌ها سه میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار بوده است.

خالد جنگجو افزود: عمده کالا‌های صادراتی شامل شمش فولادی و مس، کنسانتره، کاشی و سرامیک بوده که بیشتر به کشور‌های عراق، آذربایجان و ترکیه صادر شده است.

سالانه ۱۸۰ هزار دستگاه کامیون ایرانی و خارجی از طریف مرز جلفا در آذربایجان شرقی و مرز سنم بلاغی در استان آذربایجان‌غربی وارد جمهوری خودمختار نخجوان شده و از طریق مرز سدرک کالا‌های ترانزیتی را به کشور‌های آسیایی و اروپایی صادر می‌کنند.

بیشتر صادرات استان از مرز‌های بازرگان، پیرانشهر، سرو و مرز پلدشت صورت می‌گیرد.