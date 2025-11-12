ندا شهسواری، ملی‌پوش باتجربه تنیس روی میز کشورمان، با پیروزی مقابل حریف ترکیه‌ای خود به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های انفرادی زنان راه یافت.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های مرحله یک‌چهارم نهایی تنیس روی میز زنان عصر روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه برگزار شد. در این مرحله، ندا شهسواری به مصاف اجه هاراک از ترکیه رفت و موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ از سد رقیبش عبور کند.

شهسواری در گیم‌های اول، سوم، پنجم و ششم با نتایج ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۲، ۱۲ بر ۱۰ و ۱۱ بر ۴ به برتری رسید و در گیم‌های دوم و چهارم با نتایج ۱۱ بر ۸ و ۱۱ بر ۷ مغلوب شد.

در دیگر دیدار این مرحله، شیما صفایی، دیگر نماینده کشورمان، در دیداری نزدیک با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل هند زازا از سوریه شکست خورد. صفایی در گیم‌های اول، چهارم و ششم با نتایج ۱۱ بر ۵، ۱۱ بر ۲ و ۱۱ بر ۷ پیروز شد، اما در چهار گیم دیگر با نتایج ۱۱ بر ۹، ۱۲ بر ۱۰، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۹ مغلوب حریف خود شد.

در گیم پایانی، صفایی در حالی بازی را واگذار کرد که ۹ بر ۸ از حریف سوری پیش بود.