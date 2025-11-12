پخش زنده
استاندار قم گفت: قرار گاه ۱۹ دی از دستاوردهای بسیج است و بستر خوبی برای محله محور کردن مسائل برای پیگیری مسائل شهر و مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو در هشتمین جلسه شورای اداری با اشاره به ناترازی انرژی گفت: برای ناترازی انرژی کارهای ویژه تری انجام میدهیم و با هماهنگی پدافند غیرعامل و با آماده شدن نیروگاههای خورشیدی جدید ناترازیها را تا سال آینده رفع میکنیم.
وی افزود: صرفهجویی ۲۰ درصدی مردم در عبور از ناترازی بسیار کمک کننده است و محله به محله آموزش و هدایت مردم باید انجام شود تا هیچ قطعی برقی نداشته باشیم و با صرفه جویی و کار جهادی ناترازی انرژی را مدیریت کنیم.
استاندار گفت: سفر رئیس جمهور در دو بخش عمرانی و تسهیلات با همکاری مدیران در دست پیگیری است و امیدواریم با ادامه پیگیریها آورده مناسبی برای استان ایجاد شود.
بهنام جو ادامه داد: مدیران اجرایی باید هر هفته مسائل را از تهران پیگیری تا سهم استان را دریافت کنند و از محل اعتبارات ملی بودجهها جذب شوند تا طرحهای استان روند اجرایی مناسبی یابند.
وی افزود: در بودجه سال آینده هم مدیران باید با رایزنی و پیگیری اعتبارات استان از محل بودجه ۱۴۰۵ را افزایش دهند.
همچنین سرهنگ هادی بادینلو معاون فرهنگی هنری سپاه امام علی ابن ابی طالب در این جلسه با اشاره به آغاز هفته بسیج از ۳۰ آبان تا ۶ آذر گفت: برای این هفته ۱۴۰۴ برنامه در پایگاههای بسیج مدارس، مساجد و دانشگاهها برگزار خواهد شد.