رییس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی گفت:۱۰۰ هزار ورزشکار در رشته اسکی و ورزشهای زمستانی ساماندهی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بهرام ساوه شمشکی افزود: در زمان حاضر در کشور ۱۵ کیلومتر پیست وجود دارد و توسعه زیرساختهای اسکی و ورزشهای یخی و زمستانی در کشور با استفاده از فناوری (تکنولوژی) روز برای راهاندازی پیست یخ در استانها در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، برای شرکت مسابقات المپیک بازیهای زمستانی که د ر ایتالیا برگزار میشود، چهار سهمیه (۲نفر آقا و ۲ نفر خانم) در این بازیها کسب کردیم.
وی افزود: این ورزشکاران در رشتههای آلپاین و صحرانوردی در المپیک حاضر میشوند و از هفته آینده نیز تیمهای کشور به کشورهای اروپایی برای انجام تمرینات اعزام میشوند.