

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فینال مسابقات شنا ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در ماده ۴۰۰ متر آزاد مردان، امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان) در سالن شنای مجموعه ورزشی المپیک شهر ریاض برگزار شد.

محمد قاسمی نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود که در کنار حریفانش به آب زد و با کسب زمان ۳:۵۶.۴۵ دقیقه در رده ششم ایستاد.

سرمربیگری این تیم به‌عهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه نیز مربیگری تیم را به‌عهده دارند.