آنچه طلای یزد را زیباتر کرده، پاکدستی و شرافت طلاسازان یزدی در اين حرفه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این هنر در یزد ویژگیهای خاص و منحصر به فردی دارد همچون عیار بالای طلا، تنوع زیاد، طراحی منحصربهفرد و نوع خاص ساخت طلا.
هم اکنون بیش از ۶۰۰ کارگاه سنتی طلاسازی در استان یزد با فعالیت ۲ هزار نفر مشغول به ساخت و تولید انواع زیورآلات سنتی هستند.
اما آنچه این زیباییها را زیباتر کرده، پاکدستی و شرافت طلاسازان یزدی در این حرفه به شمار می آید، مرامی که همیشه یاریگر دستهای خالی و نیازمندان جامعه بوده است.
قطعه طلای با ارزشی که امروز از یک شهروند در شهر گم شد و استیصال و ناامیدی را برای او به همراه داشت، به همت یکی از طلاسازان جوان یزدی پیدا شد.