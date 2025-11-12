کاراته‌کای منهای وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در بازی‌های همبستگی اسلامی، پس از شکست حریفی از تونس به نشان طلا رسید.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاراته‌کای منهای وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشور‌های اسلامی، پس از استراحت در دور نخست، نخستین مبارزه خود را برابر نماینده نیجر «نوما محمد» انجام داد و با نتیجه ۹ بر ۱ حریف خود را شکست داد.

وی در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از عربستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۰ بر ۲ حریف عربستانی خود را شکست داد.

آتوسا گلشاد نژاد در فینال این رقابت‌ها مقابل «وفا محجوب» از تونس قرار گرفت و با امتیاز ۸ بر ۴ این حریف را شکست داد.

او با این مدال، سومین طلایی کاراته کا‌ها و هفتمین طلای کاروان ایران را کسب کرد.

این رقابت‌ها در ورزشگاه بن فیصل، سالن مالاز شهر ریاض برگزار شد.