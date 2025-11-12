پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم از کاهش بیسابقه ذخایر آبی سد پانزده خرداد خبر داد و گفت: حجم این سد که ظرفیت ذخیره ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را دارد، اکنون به ۱۵ میلیون مترمکعب رسیده و عملاً وارد حجم مرده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد احمدی جبلی با اعلام اینکه سد پانزده خرداد به عنوان یکی از منابع استراتژیک تأمین آب شرب قم در شرایط بحرانی قرار دارد گفت: به دلیل کمبارشیها و کاهش ورودی رودخانه قمرود، مخزن این سد تقریباً خالی شده و دیگر قابلیت استفاده برای مصارف شرب را ندارد.
وی افزود: آنچه امروز کشور با آن مواجه است نتیجه مستقیم سوءمدیریت و برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی است، نه صرفاً تغییر اقلیم یا خشکسالی. وی تصریح کرد: سال گذشته میزان بارندگی در قم تنها ۹۰ میلیمتر بوده و نسبت به سال قبل از آن حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم با اشاره به اینکه در استانهایی مانند تهران، اصفهان و یزد نیز وضعیت مشابهی وجود دارد گفت: کاهش بارندگی و بیتوجهی به هشدارهای کارشناسی باعث شده استان قم اکنون در وضعیت خشکسالی شدید قرار گیرد.
احمدی جبلی گفت: سد پانزده خرداد که تا سال گذشته نقش پدافند آبی برای تأمین آب شرب قم را داشت، امروز وارد حجم مرده شده است؛ یعنی آبی که به دلیل کیفیت بسیار پایین، دیگر قابل استفاده برای شرب نیست. به گفته او، در برخی مناطق نیز فرونشست زمین تا ۳۰ سانتیمتر در سال گزارش شده که نشاندهنده فشار بیشازحد بر منابع آب زیرزمینی است.
رئیس اداره بهرهبرداری و نگهداری از سد پانزده خرداد هم گفت: کاهش ورودی آب و افزایش تبخیر موجب شده حجم مخزن سد به حداقل برسد.
احمد حاصلی افزود: در حال حاضر ورودی سد تنها ۳۰ تا ۴۰ لیتر در ثانیه است در حالی که میزان تبخیر روزانه به حدود ۶۰ لیتر در ثانیه میرسد و این روند کاهش مداوم تراز آب را به همراه دارد.
وی گفت: کیفیت آب باقیمانده در مخزن به دلیل آلودگی بالا و طعم نامناسب، برای شرب قابل استفاده نیست و طی دو ماه گذشته هیچ بهرهبرداری از آن صورت نگرفته است.
وی با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی این وضعیت گفت: در سالهای گذشته رهاسازی آب برای رودخانه قمرود انجام میشد اما امسال به دلیل نبود منابع آبی، این اقدام متوقف شده و زیستبوم منطقه تحت فشار قرار گرفته است.
به گفته کارشناسان، با تداوم کاهش بارشها و مصرف بیرویه، احتمال خشک شدن کامل سد پانزده خرداد تا پایان سال آبی جاری وجود دارد؛ وضعیتی که میتواند زنگ خطر جدی برای تأمین آب قم و پایداری محیطزیست استان باشد.