طرح ملی ارتقای سلامت اجتماعی محلهمحور «سلام» امروز با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، در دبیرستان ام ابیها (س) شهر ایلام آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «سید جواد حسینی» رئیس سازمان بهزیستی کشور در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این برنامه از ظرفیتهای محلی شامل کانونهای مدرسه، تشکلهای مردمی، داوطلبین محلی و ادارات و دستگاههای عمومی و دولتی استفاده خواهد شد.
وی افزود: این فعالیتها با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای ذیربط آغاز میشود.
حسینی بیان کرد: بر اساس توافق با آموزش و پرورش، مدرسهای در اختیار برنامه قرار گرفته است تا پس از ظهرها، دورههای مختلف آموزشی برگزار شود.
وی مطرح کرد: این برنامه شامل دو بخش، استعدادیابی، غربالگری و مهارتآموزی نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال و توانبخشی مبتنی بر جامعه و برنامههای توانبخشی سالمندان است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: آموزشها در شش محور طراحی شده و شامل توانبخشی، فعالیتهای سازنده، همراهی با مربیان و تقویت مهارتهای اجتماعی است تا هم نوجوانان و هم سالمندان از مزایای آن بهرهمند شوند.