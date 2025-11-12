پخش زنده
امدادگر جوان قصرشیرینی، در چهاردهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به پاس شجاعت و ازخودگذشتگی در جنگ ۱۲ روزه، تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران را دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روز سهشنبه ۲۰ آبانماه با حضور رئیس سازمان جهاد دانشگاهی کشور، جمعی از مسئولان، نخبگان و جهادگران در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.
این مراسم با پیام تصویری آیتالله جوادی آملی آغاز و با تجلیل از برگزیدگان فداکاری دانشجویان ایران ادامه یافت.
در میان برگزیدگان این آیین، «میلاد مرادپور»، امدادگر جوان و فعال در حوزه بشردوستی از شهرستان قصرشیرین، به پاس ازخودگذشتگی، شجاعت و روحیه انساندوستی در جریان جنگ ۱۲ روزه، موفق به دریافت لوح و تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران شد.
میلاد مرادپور در ۲۳ خردادماه هنگام امدادرسانی به مصدومان در مناطق درگیری، با وجود اصابت ترکش به پهلوی خود، امدادرسانی را تا آخرین لحظه ادامه داد و با ایثار مثالزدنی، جان تعدادی از مجروحان را نجات داد.
این امدادگر جوان که سابقهای درخشان در فعالیتهای امدادی، داوطلبانه و بشردوستانه دارد، پیشتر نیز در عملیات امداد در مناطق زلزلهزده و حوادث طبیعی متعددی شرکت کرده و از نیروهای فعال و تأثیرگذار جمعیت هلالاحمر به شمار میرود.
مسئولان حاضر در مراسم، ضمن تقدیر از فداکاری مرادپور، وی را الگویی از نسل جدید جوانان متعهد ایرانی دانستند که در سختترین شرایط، با ایمان و عشق به مردم، در مسیر خدمترسانی گام برمیدارند.
گفتنی است، اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران، با هدف تجلیل از روحیه ایثار، مسئولیتپذیری و نوعدوستی دانشجویان کشور، هر ساله به همت سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار میشود.
میلاد مرادپور، جوان فداکار قصرشیرینی، با دریافت تندیس ملی فداکاری، بار دیگر نشان داد که ارزشهای ایثار و انساندوستی در میان نسل جوان ایران زنده است و امدادگران این سرزمین همچنان در صف نخست خدمت به مردم ایستادهاند.