به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر ستاد دیه لرستان با اشاره به آزادی دو مادر زندانی در ایام فاطمیه اظهار کرد: هم‌زمان با ایام بابرکت فاطمیه، زمینه آزادی دو مادر زندانی که به دلیل بدهی مالی در زندان‌های استان لرستان بازداشت بودند، فراهم شد.



توکل شاکرمی افزود: کل بدهی این دو مددجو مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بود که با برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش، گذشت شاکیان برای بخشش مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان جلب شد.



شاکرمی خاطرنشان کرد: مبلغ باقی‌مانده، معادل ۲۰۰ میلیون تومان، با مشارکت نیک‌اندیشان و خیّران و ستاد دیه استان پرداخت شد و در نهایت زمینه آزادی این مددجویان فراهم آمد.



مدیر ستاد دیه لرستان تصریح کرد: این اقدام خداپسندانه، نمادی از همدلی و تعاون اجتماعی در راستای اجرای احکام نورانی اسلام و تکریم مقام مادر بود.