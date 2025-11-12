به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مرحله دوم رقابت‌ های لیگ بسکتبال نوجوانان کشور در گروه D، از امروز (چهارشنبه) به میزبانی باشگاه آویژه صنعت پارسا، در سالن شادروان علی حمیدی مشهد آغاز شد.

نوجوانان باانگیزه‌ آویژه صنعت در نخستین گام، نمایشی چشم‌ نواز و قدرتمند ارائه دادند و با کسب پیروزی مقتدرانه برابر تیم شکلی تهران، صعود خود را به مرحله بعدی مسابقات مسجل کردند.

شاگردان محمد قیاسی در این دیدار، با عملکردی منسجم و بازی تهاجمی، با نتیجه ٧٧ بر ۵۴ به پیروزی رسیدند.

دیدار بعدی نماینده‌ خراسان رضوی روز جمعه ۲۳ آبان ساعت ۱۲ ظهر در همین سالن برگزار خواهد شد

مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان کشور در ۱۶ گروه چهار تیمی در دو منطقه شمال و جنوب کشور برگزار می‌ شود.