مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه اعلام کرد : سویه آفریقایی بیماری تب‌برفکی جدید تاکنون در کشور‌های عراق، کویت و ترکیه مشاهده شده و در کشور ما نیز چند منطقه را درگیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رامین سمیعیان،با اشاره به ورود سویه آفریقایی بیماری تب‌برفکی به کشور، گفت: تا کنون سه کانون ابتلا در استان شناسایی شده که شامل یک دامداری صنعتی در شهرستان کنگاور، یک واحد عشایری در اطراف کشتارگاه دام ماهیدشت و یک روستا در شهرستان صحنه است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه تب‌برفکی بیماری اختصاصی دام است و خطری برای انسان ندارد، گفت: اگرچه این بیماری جامعه انسانی را تهدید نمی‌کند، اما می‌تواند تولید شیر و گوشت را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار دهد.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی برای کنترل بیماری، تصریح کرد: واکسن سویه جدید قبلاً وارد کشور شده و هم‌اکنون تمام دامداری‌های صنعتی بالای ۱۵۰ رأس در استان علیه این بیماری واکسینه شده‌اند.

سمیعیان درباره دام‌های روستایی نیز، ادامه داد: برای واکسیناسیون دام‌های روستایی به اعتبار نیاز داریم و پیگیر تخصیص آن از سوی استان هستیم. با تأمین اعتبار، واکسیناسیون دام‌های سنگین روستایی نیز آغاز خواهد شد و احتمالاً ظرف چند روز آینده انجام می‌شود.

سمیعیان در ادامه بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه در دامداری‌ها تأکید کرد و گفت: ضدعفونی مرتب دامداری‌ها و دام‌ها، کنترل تردد غیرمجاز دام‌ها و رعایت الزامات بهداشتی برای حمل دام از اهمیت بالایی برخوردار است. هیچ دامی نباید بدون گواهی بهداشتی از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شود.

وی همچنین خطاب به دامداران استان، گفت: دام‌ها باید از مراکز و دامداری‌های مجاز خریداری شوند و دام جدید ابتدا به مدت ۲ هفته قرنطینه شود و پس از آن به گله وارد شود.