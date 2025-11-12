به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون اقتصاد فناوری پارک علم و فناوری یزد گفت: هدف از برگزاری این سلسله نشست‌ها، آشنایی کارآفرینان جوان، دانشجویان و افرادی است که تازه وارد عرصه کارآفرینی شده‌اند تا با تجربه‌های ارزشمند پیشکسوتان این حوزه آشنا شوند و مسیر رشد و موفقیت خود را آگاهانه‌تر طی کنند.

شکوهی افزود: این نشست‌ها با محوریت مرکز نوآوری پارک برگزار می‌شود و این مرکز مأموریت دارد از جوانان، دانشجویان و حتی دانش‌آموزان علاقه‌مند به کارآفرینی حمایت کند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت‌های پارک علم و فناوری از کارآفرینان، علاوه بر پشتیبانی‌های معنوی، شامل حمایت‌های بلاعوض مالی نیز می‌شود تا جوانان بتوانند با انگیزه و اعتماد به نفس بیشتری در مسیر تحقق ایده‌های خود گام بردارند و شانس موفقیت‌شان در فعالیت‌های کارآفرینانه افزایش یابد.