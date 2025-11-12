رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها به ارائه گزارشی از روند اجرای راهکار‌های سند تحول قضایی در این مجموعه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای القاصی از کاهش ۲۷ درصدی موجودی پرونده‌های قضایی دادگستری استان در ۵ سال گذشته خبر داد و گفت: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۲۸ درصد کاهش داشته است؛ همچنین در این مدت میزان ابلاغ‌های الکترونیک قضایی ۷ درصد پیشرفت داشته و به ۹۷ درصد رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین گفت: پرونده‌های مسن ۴۴ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: استرداد و بازگرداندن اموال به بیت المال، اشخاص حقیقی و حقوقی و کل مبالغ وصولی اعم از رد مال و وصول جزای نقدی جمعا ۳۳۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.