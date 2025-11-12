پخش زنده
امروز: -
یک کارآفرین در بخش سردشت دزفول با احیای هنر اجدادی، برای ۹۰ بانوی هنرمند اشتغالزایی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آقای آزادی کارآفرین خلاق در بخش سردشت با احیای هنر فرشبافی که شغل اجدادی خانوادهاش محسوب میشود، توانسته برای ۹۰ نفر از بانوان علاقهمند در منطقه، شغل پایدار ایجاد کند.
وی با بیان اینکه هنر فرش دستباف از دیرباز در خانوادهشان ریشه دارد، گفت: با هدف حفظ این هنر اصیل و ایجاد فرصتهای شغلی برای بانوان هنرمند منطقه، کارگاهی را در سه شیفت کاری راهاندازی کردیم.
این کارآفرین ادامه داد: در این کارگاه به بانوانی که علاقه به یادگیری این حرفه دارند، آموزش داده میشود و پس از گذراندن دورههای آموزشی، در کارگاه مشغول به کار میشوند. تولیدات در این کارگاه شامل فرشهای دستباف و تابلو فرش با کیفیت است، به استانهای مختلف کشور ارسال میشود و با استقبال خوبی نیز روبهرو شده است.