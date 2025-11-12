با پیگیری قضایی، واحد‌های آلاینده در بخش مرکزی ورامین از جمله یک انبار بزرگ ضایعات و مواد اولیه برای تهیه زغال در اراضی حسین آباد و فتح آباد و همچنین دو واحد آلاینده غیر مجاز ذوب پلاستیک در اراضی سعد آباد املاک هم شناسایی و اخطار دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پیگیری قضایی برای واحد‌های آلاینده در بخش مرکزی ورامین آغاز شد.

در گشت مشترک محیط زیست ورامین، بخشداری و نیروی انتظامی، عوامل آلایندگی و استشمام بوی نامطبوع در روستای های علی آباد، باغ‌خواص و حسین آباد که کارگاه های غیر مجاز تولید زغال و ذوب پلاستیک بودند شناسایی و برای آنها پرونده قضایی تشکیل دادند.