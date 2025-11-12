کاراته‌کای منهای ۷۵ وزن کیلوگرم ایران در بازی‌های همبستگی اسلامی، در گام آخر ناکام ماند و به نشان نقره رضایت داد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی نعمتی، کاراته‌کای منهای ۷۵ وزن کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشور‌های اسلامی، در دور اول مبارزه خود را برابر نماینده پاکستان «مبارک علی» انجام داد و با نتیجه ۷ بر ۰ حریف خود را شکست داد.

وی در مسابقه دوم خود مقابل حریف عربستانی «سلطان الزهرانی» قرار گرفت و با نتیجه ۶ بر ۵ کاراته کای عربستانی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

در مسابقه ماقبل فینال نعمتی مقابل حریفی از لیبی قرار گرفت و با نتیجه ۷ بر ۵ این حریف را شکست داد و به فینال رفت. وی در فینال مقابل «عمر الجنایی» از کویت قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۴ با رای داوران شکست خورد.

شانزده کاراته کا در این وزن از کشور‌های مختلف حضور داشتند.

این رقابت‌ها در ورزشگاه بن فیصل، سالن مالاز شهر ریاض برگزار شد.