به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به ابلاغ رسمی وزارت کشور مبنی بر ایجاد «واحد امور زنان و خانواده» در شهرداری‌ ها گفت: این تصمیم حاصل چند سال تلاش و پیگیری مستمر شوراهای شهر در کشور، مدیران و فعالان حوزه بانوان در کشور است که با هدف تقویت جایگاه زنان در مدیریت شهری و پاسخگویی به نیازهای خانواده‌ ها در راستای تحقق شعار تعالی زیست پذیری شهری در حوزه بانوان و خانواده اتخاذ شده است.

فاطمه سلیمی افزود: روند مطالبه‌گری برای ایجاد ساختار ویژه بانوان و خانواده در شهرداری‌ ها حدود چهار سال پیش آغاز شد و پس از برگزاری نشست ها و جلسات متعدد، مذاکرات و ارائه مستندات کارشناسی در سطح ملی و محلی، در نهایت با همکاری و حمایت سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری‌ های کشور و همچنین رئیس مرکز امور بانوان و خانواده وزارت کشور، این ابلاغیه به استانداری‌ ها و شهرداری‌ های سراسر کشور ارسال شد.

سلیمی ادامه داد: آغاز این مطالبه در نشست کلانشهرهای کشور و همچنین در گردهمایی های بانوان شوراهای شهر کشور به میزبانی مشهد مقدس شکل گرفت و چارچوب های این نیاز در نشست های آتی مورد دقت و کار کارشناسی قرار گرفت.



رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورا با بیان اینکه موضوع زنان و خانواده یکی از محورهای مهم توسعه پایدار شهری است، افزود: بر اساس ابلاغیه جدید، در تمام شهرداری‌ ها ساختاری مستقل در ذیل حوزه شهردار برای امور بانوان و خانواده ایجاد خواهد شد تا بتواند با مأموریت‌ های مشخص، برنامه‌ ریزی مؤثر و هماهنگی میان واحدهای مرتبط، به ارتقای شاخص‌ های کیفیت زندگی خانواده‌ های شهری کمک کند.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: در کلانشهر مشهد، با توجه به گستردگی جمعیت، تنوع فعالیت‌ ها و حجم مأموریت‌ های اجتماعی و فرهنگی، این ساختار در قالب «اداره کل بانوان و خانواده» شکل خواهد گرفت تا بتواند سیاست‌ گذاری و برنامه‌ ریزی‌های جامع‌ تری را در حوزه توسعه زیرساخت ها متناسب با نیاز بانوان، توانمندسازی بانوان، تحکیم و تعالی بنیان خانواده، و ترویج سبک زندگی رضوی دنبال کند.

وی تأکید کرد: تحقق این ساختار به‌ معنای گام نهادن به سوی مدیریت شهری خانواده‌ محور است و انتظار می‌ رود شهرداری‌ ها با نگاه راهبردی، زمینه حضور مؤثر بانوان در عرصه تصمیم‌ سازی، سیاست‌ گذاری و اجرای برنامه‌ های شهری را بیش از پیش فراهم آورند تا برنامه‌ ریزی ریزی ها معطوف به نیازهای مختلف جامه باشد.