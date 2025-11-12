مهرشاد افقری در فینال ۱۰۰ متر پروانه در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی رقابت کرد و به مقام هفتم رسید.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ فینال مسابقات شنا ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی، امروز در سالن شنای مجموعه ورزشی المپیک شهر ریاض برگزار شد.

در فینال شنای ۱۰۰ متر پروانه مردان، مهرشاد افقری از کشورمان به آب زد و با کسب زمان ۵۵.۱۲ ثانیه در رده هفتم قرار گرفت.

سرمربیگری این تیم به‌عهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه نیز مربیگری تیم را به‌عهده دارند.