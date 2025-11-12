تیم دونفره تنیس‌روی‌میز بانوان ایران با غلبه بر تیم اوگاندا، به فینال رقابت‌های بازی‌های همبستگی اسلامی راه یافت.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های دونفره تنیس‌روی‌میز در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی عصر امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه) برگزار شد.

در این مرحله، تیم دونفره بانوان ایران متشکل از ندا شهسواری و شیما صفایی در دیدار نیمه‌نهایی به مصاف تیم اوگاندا رفت و با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد.

ملی‌پوشان کشورمان در سه گیم این دیدار با نتایج ۱۱ بر ۲، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۸ به برتری رسیدند و تنها در یک گیم با نتیجه ۱۱ بر ۹ شکست خوردند.

تیم دونفره بانوان ایران فردا در دیدار فینال برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف تیم ترکیه می‌رود.