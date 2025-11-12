مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان: حادثه روز گذشته اهمیت احداث کمربندی موازی در یزد را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد رستگاری در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: محور کنارگذر یزد بخشی از کریدور اصلی شمال به جنوب کشور است که به صورت رفت و برگشت حدود ۶۲ کیلومتر طول دارد و نگهداری و خدمات آن بر عهده راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است.

وی افزود: به دلیل اهمیت این مسیر، قرارداد فعال بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در این طرح داریم. ۱۸ کیلومتر این مسیر تاکنون اصلاح شده و ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر هم خرابی وجود دارد که تلاش می‌کنیم تا پایان سال اصلاح شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اشاره به انفجار روز گذشته تانکر سوخت رسان در این کمربندی اظهار داشت: سطح سرویس مسیر کمربندی قابل قبول نیست و این حادثه، ضرورت احداث کمربند موازی کمربندی کنونی به شدت نشان داد.