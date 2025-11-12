پخش زنده
امروز: -
دبستان شش کلاسه با زیربنای ۳۶۰ مترمربع در روستای جوادیه بخش تبادکان مشهد ساخته می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم کلنگ زنی دبستان شش کلاسه روستای جوادیه تبادکان با حضور سلیمانی مقدم، بخشدار مرکزی مشهد مقدس، داریوش پایسته، معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش تبادکان و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
در این آیین، عملیات ساخت دبستانی با زیربنای ۳۶۰ مترمربع و اعتبار بیش از هشت میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و مشارکت خیران آغاز شد.
زمین این آموزشگاه توسط آقای کرمانی، از خیران نیک اندیش منطقه، اهدا شده است.
در ادامه مراسم، سلیمانی مقدم ضمن قدردانی از تلاش های خیران و همکاری آموزش و پرورش، احداث فضاهای آموزشی در مناطق روستایی را گامی مؤثر در عدالت آموزشی دانست و بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرح تأکید کرد.
همچنین داریوش پایسته، معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش تبادکان در سخنان خود با بیان اینکه توسعه فضاهای آموزشی از اولویت های اساسی آموزش و پرورش تبادکان است، گفت: با هم افزایی دولت و خیران، می توانیم شاهد گسترش عدالت آموزشی و فراهم سازی فرصت های برابر برای تحصیل همه دانش آموزان باشیم.