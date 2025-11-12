دو تیم داماش گیلان و شناور سازی قشم به جای روز جمعه ۲۳ آبان در روز یکشنبه ۲۵ آبان و از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ با تصمیم سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، در چهارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان دو تیم داماش گیلان و شناور سازی قشم به جای روز جمعه ۲۳ آبان در روز یکشنبه ۲۵ آبان و از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف هم خواهند رفت؛ و محل برگزاری این دیدار ورزشگاه انقلاب کرج اعلام شد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم داماش را به دلیل تخلفات تماشاگرانش مبنی بر ورود به داخل زمین در حین برگزاری مسابقه برابر نساجی مازندران به برگزاری دو بازی خارج از استان محکوم کرده است.