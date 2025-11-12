\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u0641\u0627\u0636\u0644\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u06f2 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u06f2\u06f3 \u062f\u0647\u0646\u0647 \u06a9\u0648\u0631\u0647 \u0630\u063a\u0627\u0644 \u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0633\u0646\u062a\u06cc \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u062a\u062e\u0631\u06cc\u0628 \u0634\u062f.\n