تعداد کتابخانه‌ ها، تعداد عضویت و بهره‌ برداری از کتابخانه‌ های جدید و سیار و تجهیز فضاهای فرهنگی در خراسان رضوی افزایش یافته است.

کتاب، کتابدار و کتابخانه سه ضلع خدمات فرهنگی در جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره‌ کل کتابخانه‌ های عمومی خراسان رضوی امروز در نشست خبری گفت: خراسان رضوی دارای ۱۵۵ کتابخانه عمومی، ۱۳ کتابخانه سیار و ۲۰ کتابخانه روستایی با بیش از ۳/۵ میلیون نسخه کتاب و ۱۶۸ هزار عضو فعال است، همچنین زیربنای فضاهای کتابخانه‌ ای به بیش از ۵۷ هزار مترمربع رسیده و چند کتابخانه جدید افتتاح شده یا در حال افتتاح است.

حسین نوربخش که در آستانه هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و همزمان با برگزاری نشست خبری ویژه این هفته با شعار «بخوانیم برای ایران» سخن می گفت، افزود: زیربنای فضاهای کتابخانه‌ ای استان به بیش از ۵۷ هزار مترمربع افزایش یافته و امسال دو کتابخانه جدید شامل کتابخانه عمومی زنده‌ یاد زهرا بختیاری در شهرستان سبزوار و کتابخانه عمومی ادیب ثانی عشق‌ آباد به بهره‌ برداری رسیده است. همچنین تا پایان سال، کتابخانه‌ های جدیدی در شهرستان‌ های مشهد، بجستان، باخرز، فیروزه و تایباد افتتاح خواهند شد.

نوربخش با اشاره به جذب بیش از ۲۰ میلیارد ریال از محل منابع ملی برای تجهیز و نوسازی کتابخانه‌ ها اظهار داشت: خراسان رضوی با عملکرد درخشان خود در حوزه کتابخانه‌ های سیار، موفق به کسب رتبه نخست کشور در ارائه این خدمات شده است.

به گفته وی، هدف از راه‌ اندازی کتابخانه‌ های سیار، گسترش عدالت فرهنگی و تسهیل دسترسی مردم مناطق روستایی و کم‌ برخوردار به کتاب و منابع مطالعاتی است.



وی با تشکر از حمایت خیران کتابخانه ساز استان در توسعه خدمات کتابخانه سیار، از خرید یک دستگاه کتابخانه سیار و بازسازی یک ساختمان کتابخانه در شهرستان مشهد توسط این انجمن خبر داد که باعث ارتقای خدمات فرهنگی در سطح استان می شود.

نوربخش با اشاره به اجرای طرح فرهنگی «آفتاب مهربانی» با هدف وقف کتاب در مناطق کم‌ برخوردار اظهار داشت: این طرح با همکاری تولیت آستان قدس رضوی و انتشارات به‌ نشر در راستای تحقق عدالت فرهنگی اجرا شده است.

وی اضافه کرد:از جمله برنامه های امسال اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی می توان به دوره آموزشی بوت کمپ اشاره کرد که با میزبانی استان خراسان رضوی در این دوره آموزشی، کتابداران منتخب از ۸۳ استان کشور حضور داشتند و هدف از برگزاری این دوره، توانمندسازی کتابداران کتابخانه‌های عمومی در زمینه فعالیت‌ ها و برنامه‌ های مرتبط با گروه سنی نوجوان بود.

سرپرست اداره‌ کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی با معرفی نشان ملی «همخوان» اظهار داشت: این نشان فرهنگی از سوی نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور به افرادی اعطا می‌ شود که در زمینه ترویج کتابخوانی عملکردی برجسته دارند.

مرتضی کرباسی نایب‌ رئیس مجمع خیرین کتابخانه‌ ساز کشور هم گفت: کتابخانه دیزباد پایین و کتابخانه رباط سفید به‌ زودی به بهره‌ برداری خواهند رسید.

وی با اشاره به اهمیت تأمین منابع کتابخانه‌ ای در مناطق کم‌ برخوردار اظهار داشت: همکاری مؤثر با خیران، نقش قابل توجهی در ارتقای دسترسی فرهنگی این مناطق داشته است. سنت کتابخانه‌ سازی باید به‌عنوان یک نهاد اجتماعی در جامعه نهادینه شود.

کرباسی خاطرنشان کرد: کتابخانه‌ ها نه تنها مراکز مطالعه، بلکه پایگاه‌ های اجتماعی برای تمامی اقشار جامعه محسوب می‌ شوند. توسعه ساخت و تجهیز کتابخانه‌ ها باید با بهره‌ گیری از فناوری‌ های نوین و خدمات هوشمند، از جمله هوش مصنوعی، همراه باشد.

وی همچنین افزود: کتابخانه‌ های سیار به دلیل محدودیت‌ های عملیاتی نمی‌ توانند خدمات خود را به تمامی مناطق ارائه دهند؛ بنابراین توجه ویژه به ساخت و تجهیز کتابخانه‌ های ثابت ضروری است. نمونه موفق این فعالیت‌ ها، کتابخانه خیّرساز میرصدرایی است که به‌عنوان پایگاه اجتماعی نقش‌ آفرینی می‌ کند.

نایب‌ رئیس مجمع خیرین کتابخانه‌ ساز در پایان از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خواست تا با انعکاس اخبار و پویش‌ های حوزه کتاب و مطالعه، در اطلاع‌ رسانی و توسعه فعالیت‌ های خیران کتابخانه‌ ساز نقش مؤثر ایفا کنند.